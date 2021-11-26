На форуме «Арктика: настоящее и будущее» подведут итоги председательства России в Арктическом совете

В рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 2—4 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт ряд деловых встреч и дискуссий, посвящённых международному сотрудничеству и итогам председательства России в Арктическом совете за 2021 год.

В дискуссиях примут участие представители стран арктического региона.

«Арктический совет — это весьма успешный институт, благодаря которому стабильно развивается региональное сотрудничество, а обстановка в Арктике остаётся в целом благоприятной и предсказуемой. Интересы участников во многом совпадают, дискуссии в Совете ведутся профессионально», — заявил Антон Васильев, вице АСПОЛ, председатель комиссии АСПОЛ по международному сотрудничеству, чрезвычайный и полномочный посол России.

Своё участие в форуме подтвердили чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Руне Ресаланд, чрезвычайный и полномочный посол Канады Элисон ЛеКлер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Ли Сок Пэ, чрезвычайный и полномочный посол Сингапура Премджит Садасиван.

Также подтвердили своё участие представители Дании, Швейцарии, Великобритании.

Дискуссии будут проходить во время работы сессий «Межрегиональное сотрудничество стран Арктического совета: приоритеты и практики», «25 лет Арктическому совету: итоги и планы», «Арктика как бренд: единое продвижение Арктической зоны РФ на российском и международном рынках», «Судостроение как основа для реализации арктических программ: заказы есть — кто будет строить?», «Арктика завтрашнего дня: стартапы и инновационные проекты для Арктики», «Фундаментальная и прикладная наука для нужд Арктики: в авангарде инноваций».

В целом деловая программа форума включает более 50 мероприятий.

Ранее сообщалось, что Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике.