На форуме «Арктика: настоящее и будущее» подведут итоги председательства России в Арктическом совете
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В дискуссиях примут участие представители стран арктического региона.
«Арктический совет — это весьма успешный институт, благодаря которому стабильно развивается региональное сотрудничество, а обстановка в Арктике остаётся в целом благоприятной и предсказуемой. Интересы участников во многом совпадают, дискуссии в Совете ведутся профессионально», — заявил Антон Васильев, вице АСПОЛ, председатель комиссии АСПОЛ по международному сотрудничеству, чрезвычайный и полномочный посол России.
Своё участие в форуме подтвердили чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Руне Ресаланд, чрезвычайный и полномочный посол Канады Элисон ЛеКлер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Ли Сок Пэ, чрезвычайный и полномочный посол Сингапура Премджит Садасиван.
Также подтвердили своё участие представители Дании, Швейцарии, Великобритании.
Дискуссии будут проходить во время работы сессий «Межрегиональное сотрудничество стран Арктического совета: приоритеты и практики», «25 лет Арктическому совету: итоги и планы», «Арктика как бренд: единое продвижение Арктической зоны РФ на российском и международном рынках», «Судостроение как основа для реализации арктических программ: заказы есть — кто будет строить?», «Арктика завтрашнего дня: стартапы и инновационные проекты для Арктики», «Фундаментальная и прикладная наука для нужд Арктики: в авангарде инноваций».
В целом деловая программа форума включает более 50 мероприятий.
Ранее сообщалось, что Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике.