Мантуров назвал сроки начала сертификации российского авиадвигателя ПД-35

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Начало сертификации российского авиадвигателя большой тяги ПД-35 запланировано на 2027 год. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров назвал сроки начала сертификации российского авиадвигателя ПД-35
  • РИА Новости

«Мы изначально исходим из того, что 2027 год — начало сертификации ПД-35», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, возможно, используя ПД-35, в России ещё будут работать над авиадвигателем ПД-24.

Мантуров уточнил, что приниматься это решение будет летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35. 

В начале ноября российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости быстрее развивать морскую авиацию.

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