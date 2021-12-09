Кабмин дополнительно выделит 44,6 млрд рублей на производство двигателя ПД-35
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Он заявил, что «правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35».
«Двигателя большой тяги, который так нам необходим и о котором мы сейчас очень подробно говорили в цеху завода», — отметил Мишустин.
В начале ноября российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости быстрее развивать морскую авиацию.