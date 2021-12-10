Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб депутат Мособлдумы

Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии, в которой погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

Об этом ​сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

«По факту ДТП на автодороге М5 «Урал», в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Раменская городская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе Зафиров.

Как рассказал источник ТАСС, авария произошла после выезда грузовика Renault на полосу встречного движения на трассе в Подмосковье.