Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб депутат Мособлдумы
- РИА Новости
Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
«По факту ДТП на автодороге М5 «Урал», в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Раменская городская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе Зафиров.
Как рассказал источник ТАСС, авария произошла после выезда грузовика Renault на полосу встречного движения на трассе в Подмосковье.