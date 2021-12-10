ТАСС: причиной ДТП, где погиб депутат Мособлдумы, стал выезд грузовика на встречку

Авария, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, произошла после выезда грузовика Renault на полосу встречного движения на трассе в Подмосковье.

«По предварительным данным, ДТП на трассе М5 «Урал» в Подмосковье, в котором погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, стал выезд грузового автомобиля Renault на полосу встречного движения», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что раменская городская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.