Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Короткая ссылка
Раменская городская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП
  • РИА Новости

«По предварительной информации, ДТП произошло поздно вечером 9 декабря 2021 года на 65-м км трассы М5 «Урал», — сообщает ведомство.

В пресс-службе Мособлдумы в беседе с РИА Новости подтвердили, что Зафиров «разбился ночью и погиб», подробностей там не сообщили.

Как отметили на сайте Мособлдумы, Зафирову было 60 лет, его избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу и входил в состав Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить