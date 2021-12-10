Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

Раменская городская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

«По предварительной информации, ДТП произошло поздно вечером 9 декабря 2021 года на 65-м км трассы М5 «Урал», — сообщает ведомство.

В пресс-службе Мособлдумы в беседе с РИА Новости подтвердили, что Зафиров «разбился ночью и погиб», подробностей там не сообщили.

Как отметили на сайте Мособлдумы, Зафирову было 60 лет, его избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу и входил в состав Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.