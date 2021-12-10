Депздрав Москвы: переливание плазмы при COVID-19 снижает риск перевода на ИВЛ

Короткая ссылка
Переливание плазмы с антителами к COVID-19 инфицированным позволит снизить вероятность летального исхода почти на 20% и уменьшить ухудшение состояния в будущем, заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Депздрав Москвы: переливание плазмы при COVID-19 снижает риск перевода на ИВЛ
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме», — цитирует столичный Депздрав Интерфакс.

Вместе с этим специалисты отметили, что такая плазма не эффективна при тяжёлом течении заболевания.

«К сожалению, не оправдались надежды на эффективность антиковидной плазмы у крайне тяжёлых пациентов и при осложнённом течении заболевания», — заявил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.

В Национальном фонде развития здравоохранения ранее дали советы по донорству плазмы после вакцинации.

По словам директора учреждения Елены Стефанюк, при наличии высокого титра вируснейтрализующих антител плазма вакцинированных доноров особенно помогает тяжёлым пациентам с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить