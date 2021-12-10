Депздрав Москвы: переливание плазмы при COVID-19 снижает риск перевода на ИВЛ

Переливание плазмы с антителами к COVID-19 инфицированным позволит снизить вероятность летального исхода почти на 20% и уменьшить ухудшение состояния в будущем, заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.

«Введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме», — цитирует столичный Депздрав Интерфакс.

Вместе с этим специалисты отметили, что такая плазма не эффективна при тяжёлом течении заболевания.

«К сожалению, не оправдались надежды на эффективность антиковидной плазмы у крайне тяжёлых пациентов и при осложнённом течении заболевания», — заявил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.

В Национальном фонде развития здравоохранения ранее дали советы по донорству плазмы после вакцинации.

По словам директора учреждения Елены Стефанюк, при наличии высокого титра вируснейтрализующих антител плазма вакцинированных доноров особенно помогает тяжёлым пациентам с COVID-19.