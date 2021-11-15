В Национальном фонде развития здравоохранения дали советы по донорству плазмы после вакцинации

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Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк дала советы по донорству плазмы после вакцинации.
В Национальном фонде развития здравоохранения дали советы по донорству плазмы после вакцинации
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«Срок отвода от донорства после вакцинации составляет 30 календарных дней. Вакцинация против коронавируса проводится в два этапа, поэтому отсчёт этих 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй прививки», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, сдача крови или её компонентов между первым и вторым этапами вакцинации невозможна.

Как отметила Стефанюк, при наличии высокого титра вируснейтрализующих антител плазма вакцинированных доноров особенно помогает тяжёлым пациентам с COVID-19.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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