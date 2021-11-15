В Национальном фонде развития здравоохранения дали советы по донорству плазмы после вакцинации

Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк дала советы по донорству плазмы после вакцинации.

«Срок отвода от донорства после вакцинации составляет 30 календарных дней. Вакцинация против коронавируса проводится в два этапа, поэтому отсчёт этих 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй прививки», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, сдача крови или её компонентов между первым и вторым этапами вакцинации невозможна.

Как отметила Стефанюк, при наличии высокого титра вируснейтрализующих антител плазма вакцинированных доноров особенно помогает тяжёлым пациентам с COVID-19.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.