Минтранс Крыма: Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме
- РИА Новости
«Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.
В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.