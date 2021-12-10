Минтранс Крыма: Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме

Судоходство в Керчь-Еникальском канале осуществляется в штатном режиме, сообщили в Минтрансе Республики Крым.

«Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.