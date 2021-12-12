Стало известно, жители каких стран чаще других приезжали в Россию с целью трудоустройства в 2021 году

В период с января по сентябрь текущего года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли в Россию из Узбекистана (3 054 180 человек), Таджикистана (1 597 481 человек), Киргизии (623 465 человек), Армении (298 801 человек) и Азербайджана (185 752 человека). Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.

Отмечается, что с туристическими целями в Россию больше всего иностранцев приехало из Белоруссии (30 526 человек), Германии (16 369 человек), с Украины (15 293 человека), из ОАЭ (12 414 человек) и Казахстана (11 192 человека).

Согласно данным статистики, с целью обучения на территорию страны чаще всего въезжали жители Узбекистана (59 233 человека), Таджикистана (58 964 человека), Казахстана (55 036 человек), Туркмении (34 955 человек) и Египта (32 473 человека).

Кроме того, с деловыми целями за этот период больше всего приехало граждан Китая (11 235 человек), Узбекистана (10 389 человек), Германии (10 320 человек), Белоруссии (10 167 человек) и Казахстана (9889 человек).

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства внутренних дел, у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев.