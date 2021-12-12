В Национальном союзе защиты прав потребителей дали советы по покупке искусственной ели

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке искусственной ели.

По словам эксперта, прежде всего, при покупке стоит обращать внимание на запах.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, тем более что ёлка будет стоять на протяжении, может быть, двух и более недель. К этому нужно относиться внимательно. То есть запах — это то, что должно настораживать в первую очередь», — пояснил специалист.

Он также добавил, что часто производители комбинируют качественные и более дешёвые материалы.

«Нужно внимательно посмотреть, потрогать, потому что за счёт того, что где-то внутри используются более дешёвые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться», — рассказал Шапкин.

Говоря о материале, из которого делают искусственные ёлки, собеседник RT уточнил, что идеальным вариантом является полиэтилен.

«Полиэтилен — самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал — это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердители. Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно», — заключил Шапкин.

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