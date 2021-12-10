В белорусской делегации высказались о воссоединении Крыма с Россией
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«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно», — цитирует РИА Новости Дзерманта.
По его словам, заметно то, что Россия вкладывается в развитие полуострова.
Он отметил, что крымчане рады тому, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата.
9 декабря в Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.