В белорусской делегации высказались о воссоединении Крыма с Россией

Воссоединение с Россией пошло Крыму на пользу, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно», — цитирует РИА Новости Дзерманта.

По его словам, заметно то, что Россия вкладывается в развитие полуострова.

Он отметил, что крымчане рады тому, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата.

9 декабря в Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.