В белорусской делегации назвали бутафорией санкции Украины за визит в Крым

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Представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал бутафорией санкции Украины за визит в Крым.
В белорусской делегации назвали бутафорией санкции Украины за визит в Крым
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Санкций никто не опасается. Их санкции просто бутафория», — сказал Дзермант.

Он также заявил, что Украина «во многом зависит от Белоруссии» и если Киев будет вводить какие-то санкции, то пострадает сам.

По словам Дзерманта, члены белорусской делегации приняли решение о визите в Крым.

9 декабря в Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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