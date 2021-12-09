В белорусской делегации назвали бутафорией санкции Украины за визит в Крым

Представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал бутафорией санкции Украины за визит в Крым.

Об этом информирует РИА Новости.

«Санкций никто не опасается. Их санкции просто бутафория», — сказал Дзермант.

Он также заявил, что Украина «во многом зависит от Белоруссии» и если Киев будет вводить какие-то санкции, то пострадает сам.

По словам Дзерманта, члены белорусской делегации приняли решение о визите в Крым.

9 декабря в Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.