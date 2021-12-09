В Крым прибыла делегация из Белоруссии

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В Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек, сообщил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
В Крым прибыла делегация из Белоруссии
  • РИА Новости

«Делегация прибыла в Крым. В её составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», — сказал он РИА Новости.

В состав делегации вошли зампредседателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Он также сообщил о намерении посетить территорию полуострова, отметив, что соответствующие договорённости с президентом России Владимиром Путиным уже есть.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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