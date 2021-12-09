Путин выразил надежду на объективное разбирательство в ситуации с центром «Мемориал»

Президент России Владимир Путин призвал к проведению объективного разбирательства в ситуации с признанным иностранным агентом центром «Мемориал»*.

«Судебный процесс не завершён, надо будет посмотреть, как будет идти разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что этот вопрос требует изучения, и попросил предоставить ему дополнительные сведения.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал»*.

Также Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.