Более 80 тысяч переболевших COVID-19 прошли реабилитацию в санаториях Ставрополья

Более 80 тыс. переболевших COVID-19 прошли реабилитацию в санаториях Ставропольского края.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Такие программы есть у большинства санаториев Кавказских Минеральных Вод.

«В здравницах предусмотрены барокамеры и соляные пещеры. Это то, что положительно сказывается на восстановлении лёгких», — отметил глава региона.

По его словам, в настоящее время прорабатываются новые программы реабилитации.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о штамме коронавируса «омикрон».