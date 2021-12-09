Более 80 тысяч переболевших COVID-19 прошли реабилитацию в санаториях Ставрополья
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Такие программы есть у большинства санаториев Кавказских Минеральных Вод.
«В здравницах предусмотрены барокамеры и соляные пещеры. Это то, что положительно сказывается на восстановлении лёгких», — отметил глава региона.
По его словам, в настоящее время прорабатываются новые программы реабилитации.
Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о штамме коронавируса «омикрон».