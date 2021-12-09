В Москве запустили пилотный проект «Культура конкуренции»

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В Москве стартовал пилотный проект «Культура конкуренции» в рамках дополнительного образования учеников предпринимательских классов.
В Москве запустили пилотный проект «Культура конкуренции»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Участниками проекта стали десять школ. На тематических семинарах ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды.

«Цель программы — показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества», — заявил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводит портал мэра и правительства.

Проект планируют развивать и сделать постоянным для столичных школ.

Ранее сообщалось, что в Москве подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

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