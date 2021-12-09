В Москве запустили пилотный проект «Культура конкуренции»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Участниками проекта стали десять школ. На тематических семинарах ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды.
«Цель программы — показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества», — заявил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводит портал мэра и правительства.
Проект планируют развивать и сделать постоянным для столичных школ.
Ранее сообщалось, что в Москве подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.