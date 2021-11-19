В Москве подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В 2021 году участие в школьном этапе приняли более 515 тыс. человек. Дипломы победителей и призёров получили почти 300 тыс.
Задания были рассчитаны на учащихся 5 — 11 классов. По математике и русскому языку попробовать свои силы могли и школьники 4-х классов.
Ученики школьного этапа среди 7 — 11 классов, набравшие нужное количество баллов, приглашены на муниципальный этап, который проходит до середины декабря.
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Состязания состоят из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов.
Ранее НСН сообщала, что восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.