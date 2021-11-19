В Москве подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

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В Москве подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В Москве подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В 2021 году участие в школьном этапе приняли более 515 тыс. человек. Дипломы победителей и призёров получили почти 300 тыс.

Задания были рассчитаны на учащихся 5 — 11 классов. По математике и русскому языку попробовать свои силы могли и школьники 4-х классов.

Ученики школьного этапа среди 7 — 11 классов, набравшие нужное количество баллов, приглашены на муниципальный этап, который проходит до середины декабря.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Состязания состоят из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов.

Ранее НСН сообщала, что восьмиклассник из Москвы, слушатель детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

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