В Москве подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

В Москве подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В 2021 году участие в школьном этапе приняли более 515 тыс. человек. Дипломы победителей и призёров получили почти 300 тыс.

Задания были рассчитаны на учащихся 5 — 11 классов. По математике и русскому языку попробовать свои силы могли и школьники 4-х классов.

Ученики школьного этапа среди 7 — 11 классов, набравшие нужное количество баллов, приглашены на муниципальный этап, который проходит до середины декабря.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Состязания состоят из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов.

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