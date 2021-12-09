В ЦБ выступили за адресную помощь малоимущим вместо регулирования цен в магазинах

В Центробанке заявили, что лучшим средством для стабилизации роста цен является не искусственное ограничение повышения стоимости товаров, а адресная материальная помощь малоимущим.

Соответствующая информация приводится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте ЦБ.

Как отмечается, прямое регулирование цен позволяет приостановить их рост, но только на краткосрочном горизонте.

В ЦБ пояснили, что в дальнейшем такие меры создают дисбалансы на товарных рынках и могут повлечь за собой негативные последствия для регулируемых отраслей и экономики в целом.

В аналитической записке подчёркивается, что прямое регулирование цен «не может защитить от роста мировых цен в долгосрочной перспективе».

Как уточняется, с социальной и экономической точек зрения более предпочтительной альтернативой регулированию цен может быть оказание адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения.

Авторы аналитической записки отметили, что её содержание может не совпадать с официальной позицией Банка России.

В 2022 году Россия может ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса. С таким предложением 10 ноября выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Подробнее — в материале RT.