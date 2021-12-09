Сомнолог Новиков объяснил причины нарушения сна зимой

Пониженная влажность и слабая физическая нагрузка являются причинами возникновения проблем со сном в зимний период, заявил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

«Популярные сегодня пластиковые стеклопакеты практически герметичны и не дают воздуху пройти. Отрицательно сказывается на качестве сна также пониженная влажность — в сезон отопления батареи сильно пересушивают «атмосферу» спальни», — цитируют Новикова «Известия».

Он рекомендовал для исправления ситуации установить в комнате электронные увлажнители воздуха.

Другой причиной плохого сна зимой является слабая физическая нагрузка.

Для поддержания мышц в тонусе стоит предпочесть пешие прогулки транспорту и делать утреннюю зарядку, заключил Новиков.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала НСН ношение кроссовок в морозы.