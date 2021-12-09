Путин высказался за обсуждение закона о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил необходимость обсуждения закона о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом.

В ходе заседания члены СПЧ заявили президенту, что закон об иноагентах не обсуждался с профильным комитетом Государственной думы, с журналистским сообществом, в том числе Союзом журналистов России.

«Конечно... то, что вы сказали, на это следует обратить внимание, в том числе и на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом», — сказал Путин, цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что также необходимо эту работу «обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит».

Ранее Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят», и не нарушал права граждан.

В октябре президент России в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Он подчеркнул, что закон «не запрещает иметь своё собственное мнение», а подсвечивает тот факт, что человек получает деньги из-за границы.