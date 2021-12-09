Дерматолог Андриянова рассказала, как обезопасить кожу в морозную погоду

Заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология», врач — дерматолог-косметолог Ольга Андриянова рассказала, как обезопасить кожу в морозную погоду.

«Перед выходом на прогулку не забывайте, что лицо наиболее чувствительно к морозу, особенно область глаз и губ (для них стоит подобрать специальный уход). Солнцезащитный крем также обязателен, холодная погода с УФО может привести к появлению морщин», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, также стоит проконсультироваться со специалистом относительно приёма витаминов.

Кроме того, Андриянова советует пить больше сосудоукрепляющих чаёв, например, с шиповником, малиной или чёрной смородиной. Также желательно ограничить свои вредные привычки.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики пообещали потепление после 30-градусных морозов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) к концу недели.