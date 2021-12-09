Путин: государство должно оказывать помощь и поддержку бездомным

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что государство должно оказывать поддержку бездомным, независимо от причины, по которой они остались без жилья и средств существования.
Путин: государство должно оказывать помощь и поддержку бездомным
  • РИА Новости

«Государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло», — сказал Путин.

Он отметил, что если человек оказался на улице без средств существования, жилья, медицинской помощи — «это особый случай, требующий внимания со стороны властей».

В июне Владимир Путин на съезде «Единой России» отмечал, что до конца 2026 года необходимо значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми.

Он подчёркивал, что в целом задача заключается в существенном повышении достатка российских семей и доходов граждан.

Позднее зампредседателя правительства Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наём жилья.

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