Почти 50% жителей Оренбуржья привились от гриппа
- РИА Новости
Как сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах.
«Недельный эпидемический порог превышен по школьникам 7—14 лет и взрослому населению. Аналогичная ситуация наблюдается в Оренбурге. Уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 26,4%», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе Минпросвещения России ранее заявили, что в российских школах ситуация с заболеваемостью коронавирусом и сезонной ОРВИ остаётся стабильной.
По состоянию на 7 декабря в 0,07% школ введены карантинные ограничения.