Почти 50% жителей Оренбуржья привились от гриппа

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Вакцинацию от гриппа в Оренбургской области прошли 49,6% населения — привились 939 тыс. человек, включая 278,5 тыс. детей и 4 тыс. беременных.
Почти 50% жителей Оренбуржья привились от гриппа
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах.

«Недельный эпидемический порог превышен по школьникам 7—14 лет и взрослому населению. Аналогичная ситуация наблюдается в Оренбурге. Уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 26,4%», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Минпросвещения России ранее заявили, что в российских школах ситуация с заболеваемостью коронавирусом и сезонной ОРВИ остаётся стабильной.

По состоянию на 7 декабря в 0,07% школ введены карантинные ограничения. 

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