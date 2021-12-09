Дети погибшего в результате стрельбы сотрудника МФЦ будут получать ежемесячные выплаты

Дети погибшего в результате стрельбы в московском МФЦ «Рязанский» сотрудника будут получать ежемесячные выплаты.

Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Обеспечить в качестве меры социальной поддержки ежемесячную выплату на детей работника указанного учреждения, погибшего при исполнении трудовых обязанностей, производимую до достижения детьми возраста 18 лет», — говорится в тексте.

Как отмечается, детям погибшего также будет оказана помощь в случае их обучения по очной форме обучения по основным образовательным программам.

В документе уточняется, что помощь будет оказана до окончания такого обучения, но «не дольше чем до достижения возраста 23 лет».

Власти Москвы также выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.

Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

Мужчине, устроившему стрельбу в московском многофункциональном центре, назначат психолого-психиатрическую экспертизу.