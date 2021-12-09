Врач Ярцева прокомментировала ношение кроссовок в морозы

Носить зимой кроссовки можно, но с осторожностью, а вот колготки нежелательно, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Молодёжь, которая ходит в кроссовках, — это всегда было, ничего страшного не будет... Когда эта молодёжь едет кататься на лыжах, они так же тепло одеваются, как взрослые», — сказала она в комментарии НСН.

По словам эксперта, в городах с холодной погодой всё равно так не одеваются, а с учётом хорошей транспортной развязки в Москве замёрзнуть вряд ли удастся.

«Понятно, что не надо ходить в колготках, это совсем глупо. Отморозишь кожу, коленки, потом колени будут болеть, их очень легко отморозить»,— добавила Ярцева.

Она призвала горожан прислушиваться к своему состоянию, а не бездумно следовать модным трендам.

В Гидрометцентре ранее предупредили о наступлении настоящих зимних морозов в Москве — температура воздуха опустится ниже нормы примерно на четыре градуса.