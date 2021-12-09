В Гидрометцентре предупредили о наступлении настоящих зимних морозов в Москве

Короткая ссылка
В Москву пришли настоящие зимние морозы — в четверг, 9 декабря, температура воздуха опустится ниже нормы примерно на четыре градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили о наступлении настоящих зимних морозов в Москве
  • РИА Новости

«Это ещё не предел, потому что завтра, в пятницу, и в субботу температура будет ещё ниже. Связано это с тем, что антициклон, который перемещается с севера, делает малооблачную погоду, и значит, что ночью будет сильное выхолаживание и вымораживание», — заявил синоптик в комментарии телеканалу «Звезда».

По его словам, температура в Москве составит -15...-17 °С, а в Подмосковье — до -19 °С. Днём будет немного теплее, в пределах -11...-13 °С.

С уходом антициклона на юго-восток после выходных наступит потепление.  

«Антициклон уйдёт на юго-восток, и Московский регион будет на западной периферии. И это значит, что будет поступать тёплая воздушная масса. А во вторник уже температура может приблизиться к нулевой отметке», — заключил Вильфанд.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить