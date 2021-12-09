В Гидрометцентре предупредили о наступлении настоящих зимних морозов в Москве

В Москву пришли настоящие зимние морозы — в четверг, 9 декабря, температура воздуха опустится ниже нормы примерно на четыре градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это ещё не предел, потому что завтра, в пятницу, и в субботу температура будет ещё ниже. Связано это с тем, что антициклон, который перемещается с севера, делает малооблачную погоду, и значит, что ночью будет сильное выхолаживание и вымораживание», — заявил синоптик в комментарии телеканалу «Звезда».

По его словам, температура в Москве составит -15...-17 °С, а в Подмосковье — до -19 °С. Днём будет немного теплее, в пределах -11...-13 °С.

С уходом антициклона на юго-восток после выходных наступит потепление.

«Антициклон уйдёт на юго-восток, и Московский регион будет на западной периферии. И это значит, что будет поступать тёплая воздушная масса. А во вторник уже температура может приблизиться к нулевой отметке», — заключил Вильфанд.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье.