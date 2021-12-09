Сотрудник «Фобоса» Тишковец предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье

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Характерные для января морозы до -10...-12 °С ожидаются в четверг, 9 декабря, в Москве и Подмосковье.
Сотрудник «Фобоса» Тишковец предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице не теплее -8...-10 °С, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма -6°С ... То есть у нас, можно сказать, впервые в этом сезоне ударили январские морозы», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается резкое потепление после сильных морозов.

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