Мишустин выразил уверенность в победе над пандемией коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Пермскую краевую инфекционную больницу выразил уверенность, что пандемию коронавируса удастся преодолеть совместными усилиями.
Мишустин выразил уверенность в победе над пандемией коронавируса
  • РИА Новости

«Я убеждён, что мы общими усилиями добьёмся того, чтобы ковид из нашей жизни уходил», — цитирует Интерфакс Мишустина. 

По его словам, врачам в этот период приходится непросто, поскольку, помимо основной профильной помощи, они оказывают помощь больным коронавирусом.

Российский премьер подчеркнул, что в самом начале пандемии «было непросто», но сейчас уже многое сделано.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT отметил важность коллективного иммунитета для победы над коронавирусом.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.

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