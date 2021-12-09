В Балтийском море прошли учения при участии корвета «Стойкий»

В Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».

Как сообщает ОТР, после отработки огневых задач экипаж приступил к оттачиванию навыков радиоэлектронной борьбы и организации связи между кораблями обеспечения.

На время учений полигон Балтийского флота объявили опасным для гражданского судоходства и полётов авиации.

6 декабря в Средиземном море началась трёхдневная фаза совместных манёвров Черноморского флота России и Военно-морских сил Египта.

В рамках морского этапа учений военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств и проведут досмотровые операции «в отношении подозрительных судов».