В Балтийском море прошли учения при участии корвета «Стойкий»

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В Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».
В Балтийском море прошли учения при участии корвета «Стойкий»
  • РИА Новости

Как сообщает ОТР, после отработки огневых задач экипаж приступил к оттачиванию навыков радиоэлектронной борьбы и организации связи между кораблями обеспечения.

На время учений полигон Балтийского флота объявили опасным для гражданского судоходства и полётов авиации.

6 декабря в Средиземном море началась трёхдневная фаза совместных манёвров Черноморского флота России и Военно-морских сил Египта. 

В рамках морского этапа учений военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств и проведут досмотровые операции «в отношении подозрительных судов».

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