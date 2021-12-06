В Средиземном море начались совместные учения России и Египта

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В Средиземном море началась трёхдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и Военно-морских сил Египта. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
В Средиземном море начались совместные учения России и Египта
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«Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трёхдневной морской фазы совместных военно-морских учений «Мост дружбы — 2021» в акватории Средиземного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе морского этапа манёвров военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции «в отношении подозрительных судов».

Ранее сообщалось, что фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки.

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