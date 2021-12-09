В МВД назвали наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России

Короткая ссылка
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС назвал наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России.
В МВД назвали наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России
  • РИА Новости

Он рассказал, что «наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства».

Также, по его словам, «нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства».

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.

При этом он добавил, что «чистка собственных рядов проводится особенно жёстко».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал сумму причинённого государству ущерба от коррупционных преступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить