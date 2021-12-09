В МВД назвали наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС назвал наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России.

Он рассказал, что «наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства».

Также, по его словам, «нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства».

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.

При этом он добавил, что «чистка собственных рядов проводится особенно жёстко».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал сумму причинённого государству ущерба от коррупционных преступлений.