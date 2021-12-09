Бастрыкин: ущерб государству от коррупции в 2021 году составил 13 млрд рублей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал сумму причинённого государству ущерба от коррупционных преступлений.
Бастрыкин: ущерб государству от коррупции в 2021 году составил 13 млрд рублей
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«В текущем году (за девять месяцев 2021 года. — RT) размер причинённого ущерба... составил 13 млрд рублей», — сказал он в интервью Интерфаксу и «Российской газете».

Глава ведомства отметил, что за тот же период на добровольной основе возмещено более 8 млрд рублей и наложен арест на имущество на сумму почти в 18 млрд рублей.

«В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причинённый коррупционными преступлениями», — добавил Бастрыкин.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что рост на 12,7% выявленных за девять месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей.

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