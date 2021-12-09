Генпрокурор Краснов заявил о жёсткой чистке кадров в ведомстве

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.
Генпрокурор Краснов заявил о жёсткой чистке кадров в ведомстве
  • РИА Новости

«Чистка собственных рядов проводится особенно жёстко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведём эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан», — сказал Краснов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что любое давление на оперативно-разыскные службы и следственные органы с целью «отмазать» своего работника полностью исключено.

«Моя личная позиция при выявлении так называемых «решал» в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — заявил генпрокурор.

В Генпрокуратуре России ранее сообщили, что за первое полугодие 2021 года в связи с утратой доверия были уволены 300 чиновников.

В ведомстве отметили, что увольнение в случае утраты доверия является одним из инструментов противодействия коррупции в стране. Среди оснований для применения соответствующих мер в Генпрокуратуре назвали сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

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