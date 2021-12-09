Путин отметил роль РФПИ в продвижении вакцины от коронавируса «Спутник V»

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и партнёрам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по случаю юбилея создания фонда.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил существенный вклад РФПИ в разработку и продвижение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

«К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции», — говорится в обращении Путина.

По словам президента, благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда удалось достичь весьма значительных достижений.

«Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго», — заключил он.

Глава фонда Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против новых мутаций вируса.

Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.