Путин отметил роль РФПИ в продвижении вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и партнёрам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по случаю юбилея создания фонда.
Путин отметил роль РФПИ в продвижении вакцины от коронавируса «Спутник V»
  • РИА Новости

В поздравительной телеграмме глава государства отметил существенный вклад РФПИ в разработку и продвижение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». 

«К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции», — говорится в обращении Путина.

По словам президента, благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда удалось достичь весьма значительных достижений.

«Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго», — заключил он.

Глава фонда Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против новых мутаций вируса.

Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.

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