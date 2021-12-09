Автоэксперт Кадаков прокомментировал данные о дефиците автомобилей в 2022 году

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в I квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей.

«К сожалению, обрадовать покупателей нечем, поскольку та ситуация, в которой мы находимся довольно долгое время, действительно сохранится. Более того, она сохранится не только в I квартале 2022 года, но, скорее всего, и до середины 2022 года, а, может быть, и до конца будущего года»,— рассказал он.

«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда спрос заметно превышает предложение, а дилеры ведут себя по отношению к покупателю как полные хозяева этого положения», — сказал эксперт.

«Диктуют нам цены, навязывают необоснованное допоснащение, услуги, просто взвинчивают цены. И поэтому сегодня автомобили стоят дороже, чем вчера или позавчера, соответственно, в I квартале 2022 года они будут дороже, во всяком случае не дешевле, чем сегодня», — объяснил Кадаков.

По его словам, это относится к автомобилям всех ценовых групп.

«И к относительно доступным машинам, и к машинам среднего ценового сегмента, (а средний ценовой сегмент — это уже 2—3 млн), и даже к машинам запредельно дорогим. То есть, если ты хочешь купить сегодня Porshe, приходи за автомобилем следующей осенью», — добавил эксперт.

По его мнению, даже когда ситуация начнёт стабилизироваться, «вряд ли цены пойдут вниз».

Он также предположил, что «какие-то накрутки прекратятся», но сами рекомендуемые розничные цены «будут только расти».

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что в I квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей.