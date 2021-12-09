Автоэксперт Кадаков прокомментировал данные о дефиците автомобилей в 2022 году

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в I квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей.
Автоэксперт Кадаков прокомментировал данные о дефиците автомобилей в 2022 году
  • РИА Новости

«К сожалению, обрадовать покупателей нечем, поскольку та ситуация, в которой мы находимся довольно долгое время, действительно сохранится. Более того, она сохранится не только в I квартале 2022 года, но, скорее всего, и до середины 2022 года, а, может быть, и до конца будущего года»,— рассказал он.

«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда спрос заметно превышает предложение, а дилеры ведут себя по отношению к покупателю как полные хозяева этого положения», — сказал эксперт.

«Диктуют нам цены, навязывают необоснованное допоснащение, услуги, просто взвинчивают цены. И поэтому сегодня автомобили стоят дороже, чем вчера или позавчера, соответственно, в I квартале 2022 года они будут дороже, во всяком случае не дешевле, чем сегодня», — объяснил Кадаков.

По его словам, это относится к автомобилям всех ценовых групп.

«И к относительно доступным машинам, и к машинам среднего ценового сегмента, (а средний ценовой сегмент — это уже 2—3 млн), и даже к машинам запредельно дорогим. То есть, если ты хочешь купить сегодня Porshe, приходи за автомобилем следующей осенью», — добавил эксперт.

По его мнению, даже когда ситуация начнёт стабилизироваться, «вряд ли цены пойдут вниз».

Он также предположил, что «какие-то накрутки прекратятся», но сами рекомендуемые розничные цены «будут только расти».

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что в I квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить