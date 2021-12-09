Дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в 2022 году

В I квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«На форуме «Росавтодилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — рассказали представители ассоциации в комментарии РИА Новости.

О нехватке транспортных средств стало известно ещё в августе 2020 года. Одной из причин стали сниженные объёмы производства и поставок из-за дефицита автоэлектроники по всему миру.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июле и августе 2021 года россияне подали рекордное количество заявок на автокредиты.

Банки получали более 800 тыс. запросов в месяц, что в среднем на 20% выше, чем годом ранее.