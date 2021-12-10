Директор «Вектора» Максютов: в России выделили четыре независимых штамма «омикрон»
Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — цитирует РИА Новости Максютова.
Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что имеющих омикрон-штамм в России по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.
9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о госпитализации с положительными результатами тестов на COVID-19 или с симптомами коронавируса 28 человек, вернувшихся из стран Африки.
Всего в обсерваторах содержатся 177 человек, прибывших из стран зоны риска распространения нового штамма.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы коронавируса при заболевании штаммом «омикрон» могут развиваться быстрее, чем при штамме «дельта» и других вариантах.
Она добавила, что при «омикроне» пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.
Врач Чумаков в беседе с Nation News также назвал симптомы постковидного синдрома.