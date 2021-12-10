Директор «Вектора» Максютов: в России выделили четыре независимых штамма «омикрон»

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В России выделено четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов.

Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — цитирует РИА Новости Максютова.

Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что имеющих омикрон-штамм в России по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.

9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о госпитализации с положительными результатами тестов на COVID-19 или с симптомами коронавируса 28 человек, вернувшихся из стран Африки.

Всего в обсерваторах содержатся 177 человек, прибывших из стран зоны риска распространения нового штамма.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы коронавируса при заболевании штаммом «омикрон» могут развиваться быстрее, чем при штамме «дельта» и других вариантах.

Она добавила, что при «омикроне» пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.

Врач Чумаков в беседе с Nation News также назвал симптомы постковидного синдрома.

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