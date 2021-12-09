Попова заявила, что у 28 вернувшихся из Африки найден коронавирус или есть симптомы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о госпитализации с положительными результатами тестов на COVID-19 или с симптомами коронавируса 28 человек, вернувшихся из стран Африки.

«Из 177 пассажиров 28 уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов», — цитирует Интерфакс главу Роспотребнадзора.

По словам Поповой, только у двоих на данный момент выявили штамм коронавируса «омикрон».

Всего в обсерваторах содержатся 177 человек, прибывших из стран зоны риска распространения нового штамма.

По данным на 9 декабря, за сутки в России выявили 30 209 случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 925 806 случаев COVID-19.





