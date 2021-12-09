Попова заявила о преобладании дельта-штамма коронавируса в России
- РИА Новости
«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант дельта», — цитирует Попову РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против новых мутаций вируса.
Он добавил, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».