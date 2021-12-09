Генпрокурор России высказался за введение цифрового рубля

Генеральная прокуратура России выступает за введение цифрового рубля, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег», — цитирует РИА Новости Краснова.

По его словам, главным преимуществом данной меры является существенное повышение прозрачности расчётов.

Ранее Игорь Краснов заявил, что рост на 12,7% выявленных за 9 месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей.