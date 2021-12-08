Власти Томска рассказали о подготовке города к Новому году
- © admin.tomsk.ru
Об этом сообщает vtomske.ru.
В частности, в Сквере студенческих отрядов будет украшено четыре новогодние ели. Там также разместят горки и ледяной городок.
На территории вокруг Белого озера установят ледяные и световые фигуры.
Кроме того, завершается монтаж главной городской ёлки.
Также стало известно, что с 10 декабря в Краснодаре будут курсировать трамваи и троллейбусы, украшенные гирляндами, передаёт портал «Юга.ру».
Как отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачёв, на каждом трамвае и троллейбусе также будут тематические наклейки.
Ранее в мэрии Владивостока рассказали о подготовке города к Новому году.