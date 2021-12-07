Во Владивостоке рассказали о подготовке города к Новому году

В мэрии Владивостока рассказали о подготовке города к Новому году.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

К середине декабря планируется смонтировать 28-метровую ёлку. Её украсят разноцветными шарами, гирляндами и светодиодными фигурами.

В ближайшее время начнётся монтаж новогоднего городка. Там разместят «Аллею Щелкунчиков», «Домик Деда Мороза», игровые и фотозоны.

«Для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». А ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в кёрлинг», — заявила начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

Также на центральной площади установят большую ледяную горку. Основной площадкой для зимнего отдыха станет каток.

Ранее, как сообщал kp.ru, аналитики сайта объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние товары в России в 2021 году вырос на 70%.