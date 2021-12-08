Росавиация рекомендовала запретить полёты при наличии на самолётах снега

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Росавиация после инцидента с обледенением самолёта рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запрещать полёты самолётов при наличии на их поверхностях «отложений в виде любого снега».
Росавиация рекомендовала запретить полёты при наличии на самолётах снега
  • РИА Новости

«Аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полёта воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полёт с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолёта и, соответственно, к ухудшению лётных характеристик или отказу систем воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства.

6 декабря следователи возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, совершившего вынужденную посадку в Иркутске.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

В S7 сообщили, что временно отстранили от работы экипаж самолёта рейса Магадан — Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения.

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