СК возбудил уголовное дело после вынужденной посадки самолёта Магадан — Новосибирск
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Следственными органами... по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать обстоятельства и причины авиаинцидента, связанного с обледенением самолёта Airbus 320-271N авиакомпании S7.
2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.
В S7 сообщили, что временно отстранили от работы экипаж самолёта рейса Магадан — Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения.