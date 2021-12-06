СК возбудил уголовное дело после вынужденной посадки самолёта Магадан — Новосибирск

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, совершившего вынужденную посадку в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК России.

«Следственными органами... по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать обстоятельства и причины авиаинцидента, связанного с обледенением самолёта Airbus 320-271N авиакомпании S7.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

В S7 сообщили, что временно отстранили от работы экипаж самолёта рейса Магадан — Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения.