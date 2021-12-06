Росавиация проведёт расследование из-за обледенения самолёта Магадан — Новосибирск

Короткая ссылка
Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать обстоятельств и причины авиаинцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс Магадан — Новосибирск 2 декабря.
Росавиация проведёт расследование из-за обледенения самолёта Магадан — Новосибирск
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Расследование будет проводить центральный аппарат Росавиации.

Комиссию по расследованию возглавил начальник управления инспекции по безопасности полётов Росавиации Анвар Шайкамалов.

В рамках расследования также проводится анализ качества противообледенительной обработки самолёта в аэропорту Магадан.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

В S7 сообщили, что временно отстранили от работы экипаж самолёта рейса Магадан — Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить