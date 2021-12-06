Росавиация проведёт расследование из-за обледенения самолёта Магадан — Новосибирск
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- РИА Новости
Расследование будет проводить центральный аппарат Росавиации.
Комиссию по расследованию возглавил начальник управления инспекции по безопасности полётов Росавиации Анвар Шайкамалов.
В рамках расследования также проводится анализ качества противообледенительной обработки самолёта в аэропорту Магадан.
2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.
В S7 сообщили, что временно отстранили от работы экипаж самолёта рейса Магадан — Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения.