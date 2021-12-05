S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с отключением автопилота
«Экипаж отстранён на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — приводит РИА Новости сообщение.
В авиакомпании добавили, что на время расследования будет ужесточён контроль за наземным обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.
В S7 также отметили, что самолёт попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота.
2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.
Согласно предварительным данным, у нештатно приземлившегося в Иркутске пассажирского самолёта Магадан — Новосибирск отключился автопилот.