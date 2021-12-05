S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с отключением автопилота

Короткая ссылка
Российская авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж самолёта рейса Магадан – Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Экипаж отстранён на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — приводит РИА Новости сообщение.

В авиакомпании добавили, что на время расследования будет ужесточён контроль за наземным обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.

В S7 также отметили, что самолёт попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

Согласно предварительным данным, у нештатно приземлившегося в Иркутске пассажирского самолёта Магадан — Новосибирск отключился автопилот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить