S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с отключением автопилота

Российская авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж самолёта рейса Магадан – Новосибирск, у которого отключился автопилот в результате попадания в зону сильного обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Экипаж отстранён на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — приводит РИА Новости сообщение.

В авиакомпании добавили, что на время расследования будет ужесточён контроль за наземным обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.

В S7 также отметили, что самолёт попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота.

2 декабря самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

Согласно предварительным данным, у нештатно приземлившегося в Иркутске пассажирского самолёта Магадан — Новосибирск отключился автопилот.