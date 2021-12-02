У нештатно приземлившегося в Иркутске самолёта отключился автопилот
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что в пути следования у самолёта отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолёта на аэродроме г. Иркутска», — говорится в сообщении ведомства.
Пассажиры борта находятся в стерильной зоне, решается вопрос об их отправке в Новосибирск.
В ходе проверки будет дана оценка действиям как членов экипажа, так и наземных служб аэродрома.
Ранее сообщалось, что самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.