У нештатно приземлившегося в Иркутске самолёта отключился автопилот

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Согласно предварительным данным, у нештатно приземлившегося в Иркутске пассажирского самолёта Магадан — Новосибирск отключился автопилот, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
У нештатно приземлившегося в Иркутске самолёта отключился автопилот
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что в пути следования у самолёта отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолёта на аэродроме г. Иркутска», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры борта находятся в стерильной зоне, решается вопрос об их отправке в Новосибирск.

В ходе проверки будет дана оценка действиям как членов экипажа, так и наземных служб аэродрома.

Ранее сообщалось, что самолёт, который летел из Магадана в Новосибирск, нештатно приземлился в Иркутске из-за поломки электроники.

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