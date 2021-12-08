Песков прокомментировал возможность новых переговоров Путина и Байдена
- Reuters
«Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет ещё раз продуктивно поговорить», — заявил Песков в беседе с Пятым каналом.
7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Беседа продлилась немногим более двух часов.
Подробнее — в материале RT.
Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.