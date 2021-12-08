Песков прокомментировал возможность новых переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились ещё раз провести дистанционные переговоры в случае продуктивного общения их представителей.

«Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет ещё раз продуктивно поговорить», — заявил Песков в беседе с Пятым каналом.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в формате тет-а-тет. Беседа продлилась немногим более двух часов.

Подробнее — в материале RT.

Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.