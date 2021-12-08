Порядка 85 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями столичной БКЛ
- РИА Новости
«Топ-3 популярных станций нового участка БКЛ в первый день: «Воронцовская» — 11,3 тыс., «Кунцевская» — 9,3 тыс., «Мичуринский проспект» — 6,7 тыс.», — приводит «Москва 24» сообщение.
В первый вечер работы станциями воспользовались 53 тыс. человек, а утром по новому участку БКЛ проехала 31 тыс. пассажиров.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок БКЛ столичного метрополитена, на котором находятся десять станций.