Порядка 85 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями столичной БКЛ

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что примерно 85 тыс. пассажиров воспользовались открывшимися накануне станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

«Топ-3 популярных станций нового участка БКЛ в первый день: «Воронцовская» — 11,3 тыс., «Кунцевская» — 9,3 тыс., «Мичуринский проспект» — 6,7 тыс.», — приводит «Москва 24» сообщение.

В первый вечер работы станциями воспользовались 53 тыс. человек, а утром по новому участку БКЛ проехала 31 тыс. пассажиров.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок БКЛ столичного метрополитена, на котором находятся десять станций.